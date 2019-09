Crosswagen rijdt publiek in bij De Kempen Cross in Leende, 4 gewonden waaronder jongetje [LIVEBLOG]

Auto rijdt publiek in bij crossevenement in Leende

Bij een autocross-evenement van De Kempen Cross aan de Maarheezerweg-Zuid in Leende is zondagmiddag rond kwart over vijf een crosswagen het publiek ingereden tijdens de prijsuitreiking. Er zijn vier gewonden gevallen. Vermoedelijk is opzet in het spel. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

20.15 Tot zover de berichtgeving rondom het crossincident in Leende. Wij sluiten dit liveblog.

19.16 Veel bezoekers hebben inmiddels het crosscircuit verlaten.

19.06 Volgens omstanders zouden de twee verdachten van een crossclub in Limburg komen. Mogelijk gaat het om de crossclub ASUZ. De Limburgse club zelf spreekt dit tegen.

19.01 De twee verdachten zouden volgens de politie allebei in de auto hebben gezeten die op het publiek inreed, maar bezoekers op het terrein spreken dat tegen. Alleen de man zou in de auto hebben gezeten. Na het incident zou een grote groep mensen vanuit het publiek de bestuurder hebben belaagd en vastgehouden.

18.58 Twee mannen, een vrouw en een jonge jongen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Drie andere mensen zijn op het circuit gecontroleerd door ambulancepersoneel.

18.51 De twee aangehouden verdachten zijn een vrouw van 17 uit Katwijk, gemeente Cuijk, en een man van 21 uit Reuver.

18.46 Om halfacht is er een extra uitzending van Brabant Nieuws.

18.36. Volgens een omstander zouden er zondag drie races gereden worden. Een race zou niet door gegaan zijn. De crossers die in die race zouden rijden wilden hun geld terughalen bij de bar. Daar zou een ruzie zijn ontstaan. Daarna zou een man in een auto zijn gestapt en het publiek zijn ingereden. "Het is belachelijk, het ging om een tientje en ze zijn met 50 à 60 kilometer per uur het publiek in gereden", zegt de jongen. Zijn vader is een van de gewonden. Hij heeft waarschijnlijk een gebroken been. De organisatie bevestigt dit verhaal. De race ging niet door omdat het terrein te droog was.

18.30 Voorafgaand aan het incident zou mogelijk een ruzie uit de hand gelopen zijn. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

18.25 Het autocrossevenement vond zondag plaats van elf tot zes uur op het circuit aan de Maarheezerweg-Zuid.

18.00 Wie van de twee verdachten de auto bestuurde, is nog niet duidelijk volgens de politie. De man en vrouw zijn naar het politiebureau gebracht. Er zouden tussen de 15 en 20 agenten aanwezig zijn, 'maar er komt nog meer blauw aan', aldus de woordvoerder. De vechtpartijen zijn gesust.

17.59 De politie houdt een tweede verdachte aan, het gaat om een vrouw. Het zou onrustig zijn. Meerdere mensen zouden met elkaar vechten.

17.52 Er zijn vier gewonden gevallen, meldt de politie. Agenten hebben op een lijn moeten staan om het publiek op afstand te houden. Er is een verdachte opgepakt, het gaat om een man.

17.40 De politie meldt dat er bij een autocross-evenement in Leende een auto op het publiek is ingereden. Er zouden meerdere gewonden zijn. Ook zou er een vechtpartij zijn ontstaan.