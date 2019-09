'Zinloos geweld om tien euro', crosswagen rijdt publiek in na ruzie om geld

De bestuurder die zondag het publiek is ingereden met zijn raceauto bij De Kempen Cross aan de Maarheezersweg- Zuid in Leende heeft dat mogelijk gedaan om een ruzie over geld. Dat vertellen twee omstanders en een medewerker van de organisatie.

Volgens een van de twee omstanders zouden er zondag drie races gereden worden. Een race zou niet door gegaan zijn. De crossers die in die race zouden rijden wilden hun geld terughalen bij de bar. Daar zou een ruzie zijn ontstaan. Daarna zouden de jongens in een auto zijn gestapt en het publiek zijn ingereden.

"Het is belachelijk, het ging om een tientje en ze zijn met 50 à 60 kilometer per uur het publiek in gereden", zegt de jongen. Zijn vader is een van de gewonden. Hij heeft waarschijnlijk een gebroken been. Een andere jongen vertelt dat zijn moeder gewond is geraakt aan haar hoofd.



De voorzitter van het evenement was zondagavond te aangedaan om te reageren. Hij en zijn vrouw zouden zijn bedreigd en aangevallen. Een van zijn medewerkers vertelt: "Deze actie was compleet onnodig. De ruzie ging om slechts tien euro. Ik heb hier geen woorden voor."