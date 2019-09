Drie jongeren gewond bij steekpartij in Westerpark Breda

De steekpartij gebeurde bij het Westerpark en werd net na negen uur gemeld. Volgens een woordvoerder van de politie heeft een persoon de drie mensen verwond. De dader draagt een rode hoodie. Een verder signalement is niet bekend.

Uit de eerste getuigenverklaringen blijkt volgens een woordvoerder van de politie dat voorafgaand aan de steekpartij mogelijk een ruzie is geweest met twee andere jongeren. Een van hen zou een mes hebben getrokken.

Twee jongens en een meisje

De slachtoffers zijn een meisje en twee jongens. Een van de twee jongens is met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hij zou in zijn rug zijn gestoken. Het meisje zou in haar been zijn gestoken. Het derde slachtoffer is in zijn nek gestoken en is samen met het meisje naar het ziekenhuis in Breda gebracht.

Veel jongeren die bij het incident in de buurt stonden zijn door de politie meegenomen naar het bureau om getuigenverklaringen af te nemen.