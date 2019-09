Uitslaande brand verwoest twee-onder-een-kap-woning in Bergeijk, bewoner hoorde piepende banden

De schade in Bergeijk is groot na de brand. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)

Uitslaande brand in woning Bergeijk

BERGEIJK -

In een twee-onder-een-kap-woning aan de Weebosch in Bergeijk woedde zondagnacht een uitslaande brand. Het vuur werd rond middernacht ontdekt. Volgens een ooggetuige is de schade groot.