A2 dicht bij Maarheeze door brandende vrachtwagen: 'Dit kan lang duren, vrezen we'

Van kwart over zeven tot kwart voor acht waarschuwde de ANWB voor meer dan een uur vertraging tussen Maarheeze en Nederweert. Inmiddels bedraagt de vertraging een kleine drie kwartier.

'Wegdek beschadigd'

"De aanhanger is compleet uitgebrand", vertelt een ooggetuige. "Ook het wegdek is beschadigd. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat de weg weer wordt vrijgegeven."

Ook de ANWB houdt hier rekening mee. "Gezien de aard van de brand gaat dit lang duren, vrezen we."

Omrijden

Verkeer richting Maastricht krijgt het advies om te rijden via Venlo en de A67 en de A73 te nemen.