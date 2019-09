A27 weer open na ongeluk met 6 auto's en 2 vrachtwagens op Merwedebrug, nog wel file

Het ongeluk gebeurde maandagochtend rond acht uur. De rechterrijstrook was lange tijd afgesloten. Om halfelf was de weg weer vrij.

Een woordvoerder van de ANWB liet rond kwart over negen weten dat er een kop-staartbotsing was gebeurd. In elk geval een vrachtwagen moest geborgen worden. Rond dat tijdstip was de verwachting dat dit nog zeker een uur zou gaan duren.

Voor automobilisten die op de A27 in de file stonden, zat er volgens een woordvoerder van de ANWB niks anders op dan 'het uit te zitten'. Het is niet duidelijk of er bij het ongeluk mensen gewond zijn geraakt.

Bussen rijden om

Een woordvoerder van Arriva liet iets voor halftien weten dat de zogenoemde Brabantliners van Arriva vanwege de situatie op de A27 proberen om te rijden. "We proberen een lus te maken via de A59 en de A2", legt ze uit.

"Zo proberen we de dienstregeling vanuit Breda en Oosterhout richting Utrecht, bussen 400 en 401, nog een beetje in stand te houden. Maar reizigers hebben er natuurlijk last van."

Ook raak op A2 en A50

De A27 is niet het enige 'probleemgeval' deze maandag wat het verkeer betreft. Zo is de A2 bij Maarheeze richting het zuiden nog tot maandagmiddag dicht door een brandende vrachtwagen. En ook de A50 is maandagochtend helemaal dicht in zuidelijke richting tussen Veghel-Noord en Sint-Oedenrode. Dit na een ongeluk met een vrachtwagen.