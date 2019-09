Enorme vertraging van 3,5 uur op A27 na ongeluk met 6 auto's en 2 vrachtwagens op Merwedebrug

Verkeer op de A27 richting Gorinchem moet maandagochtend rekening houden met enorme vertraging. Dit na een ongeluk op de Merwedebrug waarbij volgens de ANWB zes auto's en twee vrachtwagens betrokken zijn. De vertraging is rond kwart over negen opgelopen tot maar liefst 3,5 uur. Het staat muurvast tussen knooppunt Hooipolder en industrieterrein Avelingen.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur. De rechterrijstrook is afgesloten. Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat er een kop-staartbotsing is gebeurd. In elk geval een vrachtwagen moet geborgen worden. Rond kwart over negen was de verwachting dat dit nog zeker een uur zou gaan duren.

Voor automobilisten die op de A27 in de file staan, zit er volgens een woordvoerder van de ANWB niks anders op dan 'het uit te zitten'.