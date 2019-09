Ook A50 weer vrijgegeven na ongelukken in de ochtendspits, A2 en A27 al eerder weer open

A50

De A50 werd tussen Veghel-Noord en Sint-Oedenrode afgesloten na een ongeluk met twee vrachtwagens. Eén vrachtwagen was gekanteld en blokkeerde de hele weg. De vertraging was zo'n drie kwartier. De A50 was tot ongeveer drie uur dicht.

Een ongeluk met vrachtwagens op de A50.

A2

Op de A2 bij Maarheeze vloog maandagochtend een vrachtwagen met papier in brand. Tussen Maarheeze en Nederweert was de weg daarom lange tijd dicht. Om kwart voor een was de weg weer open, zo liet een woordvoerder van de ANWB weten.

De brandweer bestrijdt het vuur in de vrachtwagen. (Foto: Johan Bloemers/SQ Vision)

A27

Ook op de Merwedebrug stond het helemaal vast na een ongeluk waarbij zes auto's en een truck betrokken waren. De vertraging liep op tot wel 3,5 uur. De vertraging was rond tien uur nog zo'n vijftig minuten. De weg is rond kwart voor elf weer vrij.

Het ongeluk op de A27 leidt tot een lange file. (Foto: Twitter Rijkswaterstaat)

Het lijkt erop dat er bij de drie ongelukken geen gewonden zijn gevallen.