Mustafa redde een bewusteloze man langs de A16: 'Goede daden krijg je na je dood terug'

De telefoon van Mustafa Özer staat nog steeds roodgloeiend. Appjes en berichten via sociale media stromen binnen. Politie, familie, maar ook onbekenden spreken vol lof over het optreden van de 36-jarige Tilburger. Hij greep in bij een onwelwording en aarzelde geen seconde om over te gaan tot reanimatie. Hij deed dat onder meer vanwege zijn geloof: "Goede daden krijg je na dood terug."

Mustafa Özer reed over de A16 naar Rotterdam toen hij plotseling mensen 'druk zag bellen' langs de kant van de weg. Tussen afslag Prinsenbeek en knooppunt Zonzeel was zaterdagochtend een auto tegen de vangrail gebotst. De bestuurder bleek onwel te zijn geworden.

Redder in nood

Toen Mustafa uitstapte, stonden er al twee vrouwen en een man, taxichauffeur, bij de bewuste auto. “Ik dacht eerst de vrouw en dochter van de man, maar dat bleek niet zo te zijn.” De oudere man in de auto was bewusteloos en reageerde niet toen hij werd aangesproken. “Daarom heb ik meteen zijn hartslag gecontroleerd en dacht ik alleen maar dat ik snel moest handelen.”

Een van de omstanders had op dat moment de hulpdienst aan de telefoon en hield Mustafa zelfs nog even tegen. “De vrouw zei tegen me dat de ambulance onderweg was en ik niet aan hem mocht komen. Maar ik heb BHV-cursus gehad en wist dat ik écht snel moest reanimeren.”

Ondertussen kreeg de man al een minuut of drie geen zuurstof meer. “En na vijf minuten ben je hersendood. Daarom heb ik de telefoon uit haar handen gepakt en uitgelegd dat ik die man niet zo in zijn auto kon laten zitten.” Mustafa hoorde aan de andere kant van de lijn dat hij het slachtoffer uit de auto kon tillen om te beginnen met reanimeren.

33 keer drukken

“Het was wel een beetje eng want hij reageerde dus niet. Dan lijkt iemand al dood te zijn.” Toch ging de Tilburger onverminderd door en vroeg hij aan de taxichauffeur om te helpen. “Tegen hem heb ik gezegd dat de man moest beademen. Neus dichtknijpen, kin omhoog duwen en blazen. Zelf drukte ik telkens 33 keer." Na ongeveer drie minuten kwamen er twee politieagenten aan. “Eentje nam het drukken over met de AED. De ander het adem geven.”

Mustafa zegt dat hij de man moest helpen vanwege zijn geloof. “Volgens de islam krijg je veel goede daden terug na de dood als je één onschuldig mensenleven redt. Je bent het verplicht om mensen te helpen die machteloos zijn. Als je moslim bent, dan mag je anderen geen slechte dingen aandoen. Zeker geen burgers en onschuldige mensen.”

‘Iedereen vol lof’

De Tilburger krijgt nog steeds veel reacties van mensen die vol lof praten over zijn optreden. "Dat is fijn om te horen maar ik ben toch behoorlijk van slag hoor." Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk.

Ruim drie jaar geleden is Mustafa van achteren aangereden en kampt hij nog steeds met de gevolgen van een whiplash. “Ik ben afgekeurd en gebruik zware medicatie tegen de zenuwpijn. Na het helpen was ik helemaal uitgeput.”

Mustafa kreeg een bericht via Twitter van de familie van het slachtoffer. “Ze zijn heel blij dat ik heb geholpen.” Zijn zoon heeft laten weten dat de man nog wel in levensgevaar verkeert. "Hopelijk hoor ik snel positief nieuws over de man."