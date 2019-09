'PSV vormt langzaam maar zeker een eenheid', Willy en René genieten van 'hun' club

"Het was een geweldige avond voor PSV", blikt Willy van de Kerkhof terug. "Ook voor de supporters. Je ziet dat PSV langzaam maar zeker een eenheid vormt en goed voetbalt, negentig minuten lang. Ik heb echt genoten van dit PSV. Laten we hopen dat dit het begin is van een heel mooie serie."

'Heerlijk om naar te kijken'

Zijn broer René is niet verrast over de ontwikkeling van de ploeg van coach Mark van Bommel: "Alles heeft zijn tijd nodig", legt de ex-international uit. "De jongens weten nu wat ze kunnen en Mark van Bommel weet wat hij in huis heeft. Ik denk dat hij een luxeprobleem heeft als Erick Gutiérrez dadelijk ook hersteld is van de breuk in zijn middenhandsbeentje die hij tijdens een interlandweek met Mexico opliep."

Daarbij is ook aanvoerder Ibrahim Afellay op de weg terug. Waar moet voor hem in 's hemelsnaam een plekje worden vrijgemaakt in het elftal? "Die moet hij pas gebruiken als het 2-0 of 3-0 staat", meent Willy. "Het team van zaterdag is het beste dat we nu kunnen opstellen, denk ik. Ik zou vol met deze formatie doorgaan. De spelers groeien alleen maar verder naar elkaar toe. Als je zag hoe er gevoetbald werd... heerlijk om naar te kijken. Complimenten voor een waardig PSV."

Fikse kater

Voor RKC verliep het weekend dramatisch. De ploeg van trainer Fred Grim stond bij rust nog 2-1 voor bij PEC Zwolle en tien minuten voor tijd leek het duel in 2-2 te eindigen. Maar in de slotfase ging het helemaal mis voor RKC. PEC scoorde nog vier (!) keer en dus hield RKC geen punt maar een fikse kater over aan de wedstrijd. Voor Willy bevestigde het duel wat hij al het hele seizoen vreest. "RKC eindigt op de laatste plaats in de eredivisie."

Willem II verraste de middenvelder van weleer zondag negatief. Het Tilburgse team verloor met 4-1 bij Heracles Almelo. "Die nederlaag had ik niet verwacht. Ik dacht dat Willem II dit seizoen een stabiele club in het linkerrijtje zou zijn. Dit viel me toch een beetje tegen. Heracles moet je natuurlijk niet onderschatten, dat is altijd een middenmoter in de eredivisie. Het was een verdiende nederlaag voor Willem II."