Vrouw (66) overleden na scooterongeluk in Eindhoven, bestuurder van donkerblauwe auto reed door

Een 66-jarige vrouw uit Eindhoven is maandagmorgen overleden nadat ze zondag aangereden was op haar scooter. Het is nog niet duidelijk of haar dood een gevolg is van het ongeluk. De vrouw werd aangereden door een donkerblauwe auto die na het ongeluk is doorgereden.

"Vanmiddag rond vier uur is ons moederke van haar scooter gereden bij de Bomansplaats in Eindhoven. Wie o wie heeft iets gezien?" Dat schreef de familie van de vrouw zondag in een Facebookbericht. De post werd 3700 keer gedeeld.

Zondag liet de dochter van de vrouw nog weten dat haar moeder iedereen wilde bedanken voor het medeleven. Bij het bericht staat een foto van de 66-jarige vrouw met een blauw oog en een hele flinke hoofdwond. Nog iets later opnieuw een bedankje. "Dank jullie wel allemaal voor het medeleven en de lieve berichtjes. Ze heeft wel veel pijn maar word goed verzorgd in het ziekenhuis."

'Ons mam is overleden'

En dan is daar maandagmorgen ineens de trieste mededeling dat de vrouw is overleden. "Ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve berichtjes en het massale delen. Helaas moet ik jullie mededelen dat ons mam vanmorgen is overleden."

De politie bevestigt dat een vrouw van 66 zondagmiddag door een bestuurder in een donkerblauwe auto is aangereden. De vrouw reed op haar scooter op de Elzentlaan. De automobilist kwam vanuit de Bomansplaats. Na het ongeluk ging de bestuurder ervandoor.

Sectie en camerabeelden

Een politiewoordvoerder laat weten dat dinsdag of woensdag de uitslag bekend zal zijn van de sectie die op het lichaam van de vrouw wordt verricht. "Afhankelijk van de doodsoorzaak bepalen wij hoe we verder moeten met het onderzoek. Dat zou in theorie bijvoorbeeld ook nog een hartstilstand kunnen zijn. Maar hoe dan ook is doorrijden na een ongeluk een strafbaar feit en willen we heel graag mensen spreken die iets gezien hebben. En uiteraard doen we nadrukkelijk de oproep aan de betrokken bestuurder om zich te melden."

Er zijn inmiddels camerabeelden veiliggesteld die zondagmiddag rond vier uur zijn gemaakt in de omgeving van de Elzentlaan en de Bomansplaats. Die worden bekeken, in de hoop dat ze informatie over de doorrijder opleveren.