Agio werd opgericht met 200 gulden van pa, nu komt het voor 210 miljoen euro in Deense handen

Familiebedrijf Royal Agio Cigars wordt overgenomen door het Deense Scandinavian Tobacco Group (STG). De Denen leggen 210 miljoen euro neer voor de sigarenfabrikant in Duizel. Daar begon Jacques Wintermans in 1904 A. Wintermans en Zonen, de voorloper van het huidige bedrijf. Wintermans leende voor de start van het bedrijf destijds tweehonderd gulden van zijn vader.

Het bedrijf groeide in meer dan honderd jaar uit tot de op drie na grootste sigarenproducent van de wereld. Vorig jaar draaide het een omzet van 133 miljoen euro. De winst bedroeg 18 miljoen euro.

'Geen gemakkelijke beslissing'

Bestuursvoorzitter Boris Wintermans, de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf, geeft in een toelichting maandag aan dat de verkoop ‘geen gemakkelijke beslissing was’. “We zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van Agio en zien onze beslissing op lange termijn als onvermijdelijk.”

De komende tijd is het volgens hem ‘in alle geledingen van het bedrijf business as usual'.

Sinds 2004 Koninklijk

Wereldwijd werken er 3200 mensen bij Agio. Het bedrijf heeft fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek. STG wil met de overname wereldwijd marktleider worden in sigaren. Royal Agio Cigars is bekend van onder meer de merken Agio (dat in 1950 ook de bedrijfsnaam werd), Balmoral en Panter. De laatste merken werden in 1983 overgenomen van Douwe Egberts.

In 2004 ontving het familiebedrijf het predicaat Koninklijk. In dat jaar vierde Agio het 100-jarig jubileum. De broer van oprichter Jacques Wintermans is later een eigen bedrijf begonnen. Dit kwam in 1996 al in handen van het Deense STG.

Overname moet nog worden goedgekeurd

De overname van Royal Agio Cigars wordt nog voorgelegd aan de ondernemingsraden. Ook moeten de mededingingsautoriteiten nog toestemming geven. Naar verwachting zal de overname in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.