Levensgroot Vier op een Rij met kinderen in de file: ‘Dit ging wel even duren’

De 28-jarige Bart en zijn collega’s Monique en Jaimy kwamen gisteren terug van werk in Zwijndrecht toen zij in de file terecht kwamen op de A58 bij Oirschot. Om de tijd te doden bedachten hij en zijn collega’s om iets te gaan doen. “We konden gaan wachten, maar we hadden zoiets van: hé, laten we een spelletje spelen.”

Bart is eigenaar van het bedrijf Partyhome, dat feestartikelen verhuurt. “In het begin twijfel je nog wel even, maar op een gegeven moment zagen we de brandweer op de vluchtstrook voorbij komen. Dan weet je: dit duurt nog wel even. Ondertussen zagen we steeds meer mensen uit hun auto’s stappen. Toen besloten wij om Vier op een Rij uit te pakken.”

Het spel in elkaar zetten trok al veel bekijks. “Mensen begonnen te lachen en foto’s te maken. Tot onze verbazing kwamen er daarna veel kindjes naar ons toe om te vragen of zij mee mochten spelen. Uiteindelijk hebben we met ongeveer vijftien kindjes en ouders kunnen spelen. Dat was echt heel gezellig.”

Het spelletje duurde ongeveer dertig minuten. Toen kwam er langzaam weer beweging in de file. “Toen hebben we het spel snel opgeruimd en zijn we weer gaan rijden. Later kwam de auto met de kindjes, waarmee we gespeeld hadden, al toeterend en zwaaiend voorbij. Dat was leuk!”

Het was volgens Bart een spontaan idee om te gaan spelen. “Je kan blijven zitten en wachten of je stapt uit en je gaat iets leuks doen.” Maar of hij het nog een keer doet, laat hij in het midden. “Het moet wel verantwoord blijven.”