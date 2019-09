Peuter beroofd van mobieltje, verdachte (58) meldt zichzelf bij de politie

De peuter was samen met zijn ouders in de C&A in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven en zat in een buggy filmpjes te kijken op de telefoon. De Eindhovenaar pakte de telefoon van het kind af en ging ervandoor.

De diefstal vond plaats op 3 augustus. Ruim twee weken later bracht de politie een onherkenbare foto van de verdachte naar buiten. De man kreeg de kans om zichzelf te melden, deed hij dat niet dan zou een herkenbare foto van de man verspreid worden.

Het is niet bekend of de man zich gemeld heeft vanwege spijt.