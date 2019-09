J'Dion werd met mes gestoken in Westerpark in Breda: 'Ik dacht echt dat ik dood zou gaan'

De vriendengroep zat, zoals dat vaker gebeurt, op bankjes in het park. Ze zagen dat verderop in het park twee meisjes werden lastig gevallen door een groepje van drie mannen. Dat groepje was hen net gepasseerd. "Ze waren duidelijk heel dronken. Lachen, uitschelden, flesjes drinken gooien. Dicht in de buurt komen", vertelt J'Dion.

"De dader liep met een fles drank in zijn hand. Dat was ook diegene die riep naar de meisjes en met de flesjes gooide." Volgens jongens uit de vriendengroep woont de dader in één van de flats achter het park. "De twee mannen die erbij waren deden trouwens niks. Ze zeiden dat hij pas één dag vrij was en ik denk dat ze bang van hem waren."

Zijn vriend Biko vult aan: "Toen we dat treiteren zagen wilden we die meisjes helpen. Ze mogen je toch niet lastigvallen. Dat doen wij toch ook niet bij hun?" Om de boel niet op te jutten, zijn ze bewust met maar twee jongens de kant opgelopen van de meisjes. J'Dion en Biko liepen samen op de dronken mannen af. Na een ruzie liep het kort daarna helemaal uit de hand.

Flauwgevallen

De drie slachtoffers die zijn gestoken, hadden dat zelf in eerste instantie niet door. "Mijn vriend Rimon zag ineens dat ik bloedde. Toen ben ik flauwgevallen." J'Dion laat zijn verwondingen zien. De 16-jarige jongen is gestoken in zijn nek en twee keer in zijn arm. "Ze hebben het netjes ontsmet en gehecht. Vooral in mijn arm heb ik nog pijn."

Geschrokken zijn de jongens allemaal. Net als hun ouders. J'Dion dacht zelfs dat hij dood zou gaan. "Dat dacht ik echt." Vriend Biko vult aan: "Ik heb druk op zijn wond gehouden, zodat hij niet dood zou bloeden. En ik heb meteen de ambulance gebeld."

Biko, J'Dion en Ali waren gisteren allemaal aanwezig bij de steekpartij. "Gelukkig is het niet nรณg erger afgelopen."

'Rustige buurt'

De jongens komen zelf uit de wijken Westerpark of Tuinzigt. Normaal gesproken gebeurt hier eigenlijk weinig. "Ja, we zitten hier vaak want het is een fijn parkje. Zeker als het lekker weer is. Maar we vallen nooit iemand lastig."

Ook buurtbewoner Jan kan beamen dat het 'normaal gesproken' een gezellig en vriendelijk park is. "Ik woon al vier jaar tegenover het park en ik maak er elke dag een wandeling. Meerdere keren zelfs. Soms maak ik een praatje met de jongelui. Leuk juist." Af en toe wordt er wel eens een jointje gerookt maar daar heeft de 75-jarige man totaal geen last van. "Het is toch legaal? Dan moeten mensen niet zo moeilijk doen hoor."

Jan woont in woonzorgcentrum Westenwiek, vlak naast het park. "Ik kom hier elke dag wandelen en de sfeer is altijd goed."

Napraten met de groep

The day after is het vooral napraten over wat er is gebeurd. Door veel mensen worden de jongens aangesproken. Ouders, buurtbewoners, bekenden. "Iedereen vind het heel erg", zegt Rimon.

Een aantal van de jongeren hoefde maandag niet naar school. J'Dion heeft van zijn schooldirecteur zelfs toestemming gekregen om pas donderdag weer les te komen volgen. "Ja, dat is wel leuk", zegt hij lachend.

"Maar eerst proberen we morgen op ziekenbezoek te gaan bij onze vriend Matteo. Hij ligt met een steekwond in zijn rug en iets aan zijn longen in het ziekenhuis in Rotterdam." Volgens de jongens verkeert hij niet in levensgevaar.