Gezin in angst nadat man zwaar vuurwerk door brievenbus gooide, verdachte te zien op beelden [VIDEO]

Een vader, moeder en hun drie jonge kinderen werden donderdagnacht 3 mei opgeschrikt door een enorme knal. Een man had een explosief door de brievenbus van de voordeur van hun huis in Eindhoven gegooid. De politie is nog steeds op zoek naar deze man. Bureau Brabant toonde maandagavond camerabeelden van de verdachte.

Het hele gezin lag die bewuste nacht te slapen. Op camerabeelden in de buurt is te zien dat een man rond vier uur de voortuin van het huis aan het Gelderlandplein in liep. Hij pakte iets uit zijn zak, stak dat aan en propte het door de brievenbus. Daarna ging hij ervandoor.

Angst

Binnen een paar tellen volgde de explosie. Het hele gezin was meteen wakker en de kinderen waren doodsbang. De hal hing vol rook. Een jas die aan de kapstok in de hal hing, vatte vlam. Deze kon nog net op tijd worden geblust. “Het had veel erger kunnen aflopen”, aldus de politie. Er raakte niemand gewond.



Zwaar vuurwerk

Volgens de politie gooide de man waarschijnlijk (zwaar) vuurwerk door de brievenbus. Naast dat de jas in brand was gevlogen, ontstond er veel schade aan de voordeur en in de hal. “De materiële schade is behoorlijk, maar de angst is nog veel erger. Vooral voor de kinderen is dit traumatisch.”

Politie nog op zoek naar verdachte

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Nadat de dader de voortuin uit vluchtte, sloeg hij rechtsaf. Volgens de politie reed hij verderop op de fiets naar de Doesburgstraat om de hoek van het Gelderlandplein. Waarschijnlijk is hij daarna linksaf gegaan richting de Tilburgseweg.