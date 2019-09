Nikabdraagster wil zich niet identificeren, trein kan pas met 20 minuten vertraging vertrekken

Toen conducteurs tijdens een kaartcontrole haar identiteit wilden vaststellen, wilde de vrouw daar niet aan meewerken. Het was daarom voor de conducteurs niet duidelijk of de vrouw wel dezelfde was als op haar OV-chipkaart. "Op het moment dat iemand dat niet wil, kunnen we de politie om assistentie vragen, dat is hier gebeurd", aldus een woordvoerder van NS. Op station Rotterdam Centraal werd daarom de hulp van de politie ingeschakeld.

"De trein stond op dat moment al tien minuten stil, want de vrouw weigerde deze te verlaten", schrijft de politie in een verklaring. De vrouw wilde eigenlijk dat een vrouwelijke agent naar de trein zou komen om haar identiteit te controleren. Maar daar zag de politie weinig in, omdat de andere treinreizigers al een tijd zaten te wachten.

Controle door mannelijke agent

Ze kreeg daarom twee opties: of haar identiteit werd door een mannelijke agent in de trein vastgesteld of ze kon meelopen naar een ruimte buiten de trein, en wachten op een vrouwelijke agent. Uiteindelijk koos de Roosendaalse voor het eerste, waarna de trein met twintig minuten vertraging verder kon.

Sinds 1 augustus is de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ ingegaan, ook wel het het boerkaverbod genoemd. In het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen is het verboden om kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt. Je riskeert een boete als je toch op zo'n locatie een nikab of een boerka draagt.

Identificeren

De NS en andere vervoerders hebben aangegeven dat ze dat verbod niet zullen handhaven. De vervoerders stellen dat ze een vervoersplicht hebben en mensen moeten vervoeren als ze betaald hebben. Wel moet je je als reiziger kunnen identificeren als je een persoonlijk abonnement hebt.

Het komt volgens de NS vaker voor dat dat mensen zich om 'zeer uiteenlopende redenen niet kunnen of willen identificeren'. Hoe vaak het hierbij gaat om het dragen van een boerka of een nikab, wil NS niet zeggen. Die cijfers geeft de vervoerder uitsluitend aan de overheid zodat zij de aantallen kunnen registeren.