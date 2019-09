Scheuren in de muren en het plafond door heiwerkzaamheden in Wagenberg: 'Mijn huis staat te trillen'

Een groepje bewoners heeft zich verzameld bij de bouwplaats. Ook Robert Akkermans, die er tegenover woont: "Mijn huis staat te schudden, te trillen. Ik hoor klappen waarvan ik zeker weet 'dit is niet gezond voor mijn huis'. Ik wordt er verdrietig van. Heel sip. Dat het kan, dat het mag."

Barsten in het plafond

"Wij zijn heel boos!", zegt Angelique Janssens. "Ik kom terug van vakantie en er zitten scheuren in mijn plafond. En die zaten er absoluut nog niet in." Bij Akkermans zijn de vensterbanken losgetrild en in een huis aan de overkant zit een scheur in de buitenmuur. "Deze huisjes zijn honderd jaar en staan op een kleine fundering. Gemetseld met kalkzand. Daar zijn ze niet op gemaakt, op deze trillingen."

Bekijk in de video de reacties van enkele buurtbewoners:

De gemeente Drimmelen heeft maandag de directeur van het aannemersbedrijf op het matje geroepen voor spoedoverleg. "Afgesproken is dat er dinsdag geen heiwerkzaamheden plaatsvinden. De aannemer gaat een oplossing zoeken in de vorm van voorboren, zodat er minder hoeft te worden geheid en hiermee de hinder kan worden beperkt. De aannemer zal dit zelf ook communiceren met de omwonenden", aldus de gemeente in een verklaring aan Omroep Brabant.