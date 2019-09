Man afgeperst nadat hij in illegale taxi stapt, politie toont compositietekening van verdachten

ROOSENDAAL/BOSSCHENHOOFD -

Een 43-jarige man is zaterdagnacht 7 april gegijzeld, afgeperst en mishandeld nadat hij in een illegale taxi was gestapt in Roosendaal. Nadat de rekening van de man was geplunderd, drongen de verdachten zijn huis in Bosschenhoofd binnen. Daar zag de 11-jarige dochter hoe de mannen haar moeder met een mes bedreigden. In Bureau Brabant was maandagavond een reconstructie te zien. Daarin werden compositietekeningen getoond van de mannen.