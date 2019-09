Veertig vaten met chemicaliën voor de productie van xtc gevonden in busje Berkel-Enschot

Duizenden liters chemicaliën voor drugs gevonden in busje in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT -

De politie heeft maandag in Berkel-Enschot in een busje veertig vaten met chemicaliën voor de productie van xtc gevonden. In totaal gaat het om zo'n tweeduizend liter. Het busje stond op de parkeerplaats van hotel De Druiventros aan de Bosscheweg. De eigenaren van het busje, een man van 41 en een vrouw van 36, zijn aangehouden.