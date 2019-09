Hendrik stond in de erehaag langs route en kon bijna de glazen koets aanraken

Zo'n 190 Brabanders verzamelden in Den Bosch, Breda of Eindhoven. (Foto: Birgit Verhoeven)

Zo'n 190 Brabanders stonden dinsdag in een erehaag langs de route van Prinsjesdag. Een van hen was Tilburger Hendrik de Kok. Rond de klok van acht uur verzamelden de Brabanders zich in Eindhoven, Breda en bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanuit die drie plaatsen vertrokken ze samen met de bus in de richting van Den Haag.

Even na het middaguur werden de 190 Brabanders langs de route 'geplaatst'. Allemaal netjes op een meter afstand van elkaar. Keurig in het gelid want er mocht niet worden gezwaaid naar mensen langs de kant.

Wie dacht dat het een makkelijke klus zou worden, had het mis. Maar het was niet alleen maar afzien. Er was ook tijd om te genieten. Gelukkig had de erehaag tussendoor een korte pauze om de benen even te bewegen.

Brabant Quiz

Om de tijd een beetje feestelijk door te komen, werd er in de bus een Brabant Quiz gehouden. Ook kreeg iedereen een feestelijke Brabant-sjaal. In het provinciehuis van Zuid-Holland stond er voor alle Brabanders koffie met een lekkere koek of gebak klaar.

Niet elke willekeurige Brabander maakte kans om een plekje in die erehaag te veroveren. Je moest wel 'iets goeds voor een ander' gedaan hebben en iemand moest je opgeven. Daarom kon de Tilburger Hendrik de Kok erbij zijn. Hij deed vrijwilligerswerk in het buitenland, werkte met vluchtelingen, won in 2016 de jongerenvrijwilligersprijs én was kandidaat Brabander van het jaar. Hendrik: "Maar door wie ik ben opgegeven, weet ik niet precies."

Netjes gekleed

De Brabanders mochten niet zomaar in hun alledaagse kloffie langs de route staan. "We moesten allemaal een donkerblauw of zwart pak aan. Dus dat had ik aangetrokken." Met onder zijn pak een paar gympen. "Er werd ons aangeraden wandelschoenen of sneakers aan te doen." Geen overbodig advies want de erehaag moest ongeveer drie uur stilstaan langs de route.

Hendrik kon de glazen koets bijna aanraken, zo dicht stond hij op de route. Tot groot plezier van de Tilburger, want hij is best wel fan van de koning. "Ik ben vorig jaar op de opening van het mbo geweest. Daar heb ik de met koning Willem-Alexander gesproken en sindsdien ben ik wel fan." Van koningin Máxima was hij ook wel onder de indruk. "Maxima is een heel mooie vrouw, inderdaad", lacht Hendrik.