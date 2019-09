Wat voor hoedje dragen Lilian en Madeleine tijdens Prinsjesdag?

Tijdens Prinsjesdag worden de nieuwe economische plannen voor het volgende jaar bekend gemaakt. Leuk, maar aangezien de miljoenennota al een paar weken geleden is uitgelekt weten we allemaal al wat er gaat komen. Waar het écht om draait is de kleding. Wie draagt wat? En nog belangrijker: welke dame draagt het meest bijzondere hoedje?

In de Tweede Kamer zitten behoorlijk wat Brabanders. Denk bijvoorbeeld aan Bredanaar Klaas Dijkhoff. Maar ook Thierry Aartsen, Jesse Klaver, René Peters, Henk Krol. Wie kent ze niet? Voor de heren is het vrij simpel vandaag. Zij kiezen voor een driedelig grijs, zwart of donkerblauw kostuum. Stropdas erbij, nette schoenen en klaar. Henk Krol maakte al wel bekend wat de vrouwen van 50PLUS dragen, maar wat hij zelf draagt is nog even een verrassing.

Traditie

Dan de dames. Het is sinds 1977 traditie dat vrouwen tijdens Prinsjesdag een hoofddeksel ophebben. Wat draagt bijvoorbeeld Lilian Marijnissen? Dat blijft nog even onduidelijk. Attje Kuiken heeft haar outfit, inclusief hoedje, inmiddels onthuld:

En Madeleine van Toorenburg gaf eerder al uitsluitsel. "Gewoon een leuke zwart-witte jurk met een mooie hoed", vertelt het Tweede Kamerlid. "Ik neem mijn dochter van zestien mee en mijn andere dochter zit op de tribune. We maken er samen een mooie feestelijke dag van."

Toch is het niet alleen maar feest voor Van Toorenburg. "Ik merk nu ik vicevoorzitter (van de CDA-fractie) ben, dat het werken meer benadrukt wordt. Ik moet heel goed opletten. Wat zegt de koning precies? Hoe komt het over? Daarna krijg ik natuurlijk allemaal journalisten met vragen. Het is constant schakelen tussen gezellig feestelijk en kijken waar de accenten voor de komende periode liggen. Het gaat toch om dingen die de komende tijd mensen raken."

Ook van het Eindhovense Kamerlid Jessica van Eijs is al bekend wat ze aantrekt. Ze twitterde zelf een foto van haar outfit. Ze draagt geen jurk of rok, maar een net pak met een bescheiden hoedje. Oordeel zelf maar: