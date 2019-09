Drie parachutisten vertellen waarom zij onze bevrijders eren met een sprong boven Eerde

Erwin Janssen

Wie: Erwin Janssen (52)

Uit: Nederland

Als voorzitter van de Round Canopy Parachuting Team (RCTP) Nederland is Erwin de grote regelkoning als het aankomt op deze sprong. "75 mensen zullen vandaag springen boven Eerde en ze komen uit 28 verschillenden landen.'' Allemaal springen ze met hetzelfde doel: Het eren van de mannen die hun leven riskeerden om de vrijheid te brengen in een land dat ze niet kenden.

"Ik voel het bijna als een morele plicht om dit te doen." Voor Erwin heeft de sprong van vandaag nog meer lading dan normaal. "De sprong van vandaag dragen we op aan Bobby Hunter. Hij was een van de mannen die hier 75 jaar geleden heeft gesprongen. We zijn door de jaren heen echt een beetje familie geworden. Ik zag hem als mijn tweede vader."

Bobby Hunter overleed in 2013 aan kanker. Een jaar later maakte Erwin boven Eerde een parachutesprong met de as van Hunter. "Het zal vandaag een emotionele dag worden".

Lee Newins

Wie: Lee Newins

Uit: Engeland

Hij is een echte 'army-man'. diende jarenlang in het leger, maar sprong nog nooit uit het militaire vliegtuig Dakota C-47 en dat was eigenlijk de reden dat hij zich als Brit aanmeldde bij het demonstratieteam van de Amerikanen. "Ik maak ook altijd grapjes, dat ik een dag te vroeg ben. De Britten kwamen namelijk pas op 18 september aan in Eerde, over de grond."

Lee vindt het een eer om veteranen uit die tijd te ontmoeten. "In juni was ik in Normandië voor een sprong. Het was zo bijzonder om de veteranen te spreken. Met mijn rode baret op weet je elkaar ook meteen te vinden. De verhalen zijn zo indrukwekkend. Voor hen maken we deze sprong."

Het opvouwen van zijn parachute laat hij over aan een Belg. "Hij is erin gespecialiseerd. Ik heb deze parachute geleend van een paar Fransen voor mijn Europese tour", lacht hij. "Jij kan in elk geval nog zeggen dat je mij hebt gesproken vóór de sprong!"

Aaron Valenti

Wie: Aaron Valenti (31)

Uit: Amerika

Hij is lid van het WWII American Demonstration team. Puur door zijn fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog, want in het leger heeft hij in tegenstelling tot veel van zijn vrienden niet gezeten. Dit wordt zijn derde sprong in korte tijd.

Afgelopen juni sprong hij in Normandië en een paar weken later in zuid-Frankrijk. "Dit is zo ongeveer de laatste keer dat er veteranen bij kunnen zijn op de dropzones. En zij zijn de mensen waar we dit voor doen", zegt Aaron. "We moeten deze mannen eren en de herinnering blijven koesteren aan wat zij voor ons en de wereld hebben gedaan."

Zenuwachtig is hij ondanks de vele sprongen die hij in zijn leven al heeft gemaakt nog steeds. "Niet omdat ik bang ben dat de parachute niet opengaat hoor", lacht hij. "Er zijn zoveel procedures die je moet volgen. Het luistert allemaal heel nauw. Zodra we in de lucht zijn en de voorbereiding voor het springen begint, verdwijnen die zenuwen gelukkig."