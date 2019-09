Man beseft pas uren na schietpartij dat hij een kogel in zijn lijf heeft, verdachte aangehouden

Een 20-jarige man uit De Mortel is opgepakt omdat hij een 21-jarige man uit Boekel zou hebben neergeschoten. Dat gebeurde rond half vier op zondagochtend 14 april op het Ridderplein in Gemert. De man was door de recherche gevraagd zich te melden, omdat hij al een tijdje in het buitenland zat. Het slachtoffer had aanvankelijk niet in de gaten dat hij een kogel in zijn lijf had.

Die zaterdagnacht in april ontstond rond half vier op het Ridderplein een vechtpartij, waarbij flink wat jongeren betrokken waren.

De politie kreeg de melding dat er geschoten zou zijn, maar op en rond het plein kon de politie niets vinden. Behalve enkele bloedsporen, was er verder geen concrete aanwijzing dat er was geschoten.

Kogel in zijn lijf

Pas enkele dagen na de schietpartij meldde het slachtoffer zich bij de politie. Hij zei dat hij bij de vechtpartij was neergeschoten en in zijn onderlichaam was geraakt. Hij had niet in de gaten dat hij een kogel in zijn lijf had. Pas uren later was hij naar een ziekenhuis gegaan omdat hij veel pijn had.

In het huis van de verdachte in De Mortel werd niets bijzonders gevonden. Het wapen is ook nog spoorloos. De man zit vast en wordt verhoord. Hij wordt verdacht van een poging tot doodslag.