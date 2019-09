EERDE -

98 en 94 zijn ze, de Amerikaanse oorlogsveteranen Jim Martin en Vincent Speranza. Als parachutisten hadden zij een grote rol in de bevrijding van Brabant. 75 jaar later doen zij die sprong nog eens over. Op exact dezelfde dropzone in Eerde waar in 1944 Operatie Market Garden begon. Bekijk in de video de (misschien wel laatste) sprong van Jim en Vincent.