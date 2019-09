Meer geld voor varkensboeren die hun bedrijf willen stoppen en ander Prinsjesdagnieuws

De agrarische sector in Brabant heeft reikhalzend uitgekeken naar Prinsjesdag. Wat heeft het kabinet voor de boeren in petto nu de regels voor uitstoot van stikstof een verlammende werking lijkt te hebben op het boerenbedrijf? Er komt nog meer geld voor de warme sanering van de varkenshouderij.

Minister Carola Schouten laat weten dat zij een balans zoekt tussen natuur en milieu. Daarom kondigde ze aan dat er nog meer geld komt voor de warme sanering van de varkenssector. Daar is al 120 miljoen euro voor uitgetrokken, daar komt nog eens 60 miljoen euro bij dankzij de stichting Urgenda, een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken.

Urgenda heeft de regering via de rechter op de knieën gedwongen. Ze wilde een verdubbeling van die 120 miljoen. Het is zestig miljoen geworden. Daarmee kunnen varkenshouders die hun bedrijf willen stoppen, worden uitgekocht.

Stikstof

De oplossing van het probleem van de stikstof is één van grootste uitdagingen waar het kabinet voor staat. Het feit dat de Raad van State het beleid met betrekking tot de uitstoot van stikstof in de prullenmand heeft gegooid heeft overal gevolgen voor: landbouw, woningbouw, wegenbouw enzovoort. Nederland zit min of meer op slot.

Het rijk heeft een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes aan het werk gezet om een oplossing te bedenken. Daar wacht ook het kabinet op en daarom is daar op Prinsjesdag weinig concreets over te zeggen. Landbouwminister Schouten heeft wel aangekondigd dat zij nog meer zal inzetten op kringlooplandbouw.

Niet eerlijk

LTO Nederland heeft daar al op gereageerd: “De maatschappelijke waardering voor de producenten van groene en gezonde voeding en planten is groot. Helaas staat dat niet gelijk aan een eerlijk inkomen, duurzaam beleid en politieke betrokkenheid bij de toekomst van de sector."

Een aantal andere punten uit de miljoenennota die betrekking hebben op Brabant: