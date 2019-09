Jongens vangen gigantische meerval: 'Hij paste niet in het schepnetje'

Toen na een half uur worstelen zijn kop boven water verscheen, wist Dion Schouten het meteen. "Dit is een joekel." De sportvisser uit Zevenbergen kreeg gelijk en trok een meerval van bijna twee meter en 45 kilo schoon aan de haak uit de vijver. Een spontaan applaus van omstanders was zijn beloning.

Het kunststukje aan de oever van visvijver 'Biesbosch' in Werkendam was geen solowerk. Dion hengelde de meerval dit weekeinde samen met zijn kompaan en dorpsgenoot Jordy Marijnissen uit het water. "We hebben er bijna drie kwartier over gedaan om hem op het droge te krijgen", zegt Dion.

Vier handen in de bek zijn er nodig om de gigantische vis aan wal te hijsen. Dion: "We hadden geen handschoenen bij, daarom hebben we allebei maar een handdoek omgedaan om onze vingers niet open te halen." Die opzet slaagde niet helemaal. Jordy haalde een vinger open aan een van de vlijmscherpe tandjes van de meerval.

Spektakel

Het applaus van de omstanders was een doekje voor het bloeden. Zo'n twintig sportvissers waren tegen sluitingstijd al op weg naar huis toen ze de opgewonden kreten van Dion en Jordy hoorden. Niemand wilde het spektakel missen. Na het nemen van enkele foto's werd de meerval teruggezet in het water.

"We hebben hem met vier man in een mat gelegd en daarna in het water laten glijden. Dat is volgens de regels van de betaalde visvijver Biesbosch. Nee, ik hoef zo'n dier ook niet mee te nemen als trofee. Ik ben een grote dierenvriend en vis zoals het hoort", bezweert Dion.

Goud in handen

Op het moment dat we hem bellen, pakt hij juist zijn visgerei in. Het is intussen dinsdagavond, donker en verlaten aan de waterkant in Hoeven. "Nee, deze keer geen grote vangst, alleen een schubkarper", erkent hij ruiterlijk. "Ik ben dit jaar pas echt goed begonnen met vissen. Ik heb in het verleden wel eens wat kleinere meervallen gevangen en ik vis vooral op karpers, maar afgelopen weekeinde had ik echt goud in handen", lacht hij.

Voor goud was de meerval toch net iets te klein. De landelijke recordvangst reikt iets verder. Eind augustus werd in Ulft een meerval van 2.36 meter uit het water gehaald. Maar dat doet weinig af aan het trotse gevoel waarmee Dion en Jordy sinds dit weekeinde rondlopen. Dion: "Of ik nog een tweede poging ga wagen in die visvijver? Ik zou niets anders meer willen. Dat applaus dat we kregen toen we de vis eruit haalden, dat is onvergetelijk mooi."