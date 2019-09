Magneetvisser neemt granaat mee naar huis, 60 huizen ontruimd in Veghel

VEGHEL -

In Veghel is dinsdagavond een deel van de wijk De Bunders korte tijd ontruimd vanwege de vondst van een granaat. In verband met de veiligheid werden 60 huizen ontruimd. Rond halftwaalf had de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de granaat veiliggesteld en kon iedereen weer terug naar huis.