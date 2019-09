Nienke Jonk is nog maar 17, maar ze wordt nu al klaargestoomd om Ranomi voorbij te zwemmen

HOOGERHEIDE -

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF maakt zich zorgen over het topzwemmen in Nederland.. Zo werd er op het laatste WK maar één medaille gewonnen. "Zwemmen is een punt van aandacht", stelt de technisch directeur van de sportkoepel dan ook. Maar gelukkig is er Nienke Jonk uit Hoogerheide.