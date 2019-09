Uniek: voor het eerst werd Eindhoven genoemd in Troonrede

Koning Willem-Alexander las dinsdag voor het eerst de Troonrede voor met baard. Maar hij deed nog iets unieks: voor het eerst in de 196 jaar dat de Troonrede wordt voorgelezen, werd Eindhoven genoemd.

Zo begon de koning zijn Troonrede:

Leden van de Staten-Generaal,

Vandaag precies 75 jaar geleden begon operatie Market Garden. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten. Ooggetuigen die op 17 september 1944 de lucht boven Eindhoven, Arnhem en Nijmegen donker zagen kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten.

Pointer, een redactie van KRO-NCRV die zich bezighoudt met datajournalistiek, legde alle 196 Troonredes naast elkaar en ontdekten in de Troonrede van 2019 96 unieke woorden, waaronder dus Eindhoven.

Zo werd ook voor het eerst gesproken over bijvoorbeeld stikstof, mediaan en cyberveiligheid. Ook Willemstad kwam voor het eerst voor in een Troonrede, maar waarschijnlijk doelde de koning bij deze plaats op Willemstad op Curaçao en niet op het stadje in Brabant.