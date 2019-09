Live dronebeelden van de lopers als primeur voor de Marathon van Eindhoven

En dat past precies bij de ambities van de marathon en de regio die van vernieuwingen aan elkaar hangt, vindt organisator Edgar de Veer. “Marathon Eindhoven wil de meest innovatieve marathon van het loopcircuit worden”, onderstreept hij nog eens. “Daar past een drone die de beelden van de start direct naar de live-uitzending doorzet perfect bij."

Als om tien uur op de Mathildelaan het startschot klinkt voor de marathon, hangt er vijf meter van de deelnemers een drone op ooghoogte. “Na het startschot gaat de drone een aantal meter omhoog en zal die 400 meter voor de lopers uit vliegen. En dat zorgt voor mooie plaatjes”, legt Martijn Enkelaar van The Postboat Dronedepartment uit. Hetzelfde gebeurt bij de halve marathon. Deze deelnemers vertrekken vanaf half twee in drie startgroepen.

Deelnemers van de Marathon Eindhoven

Veiligheid

Vliegen met een drone mag niet zomaar. Om de live dronebeelden van Marathon Eindhoven te kunnen realiseren, heeft het bedrijf een speciale vergunning. Ook is er toestemming om op kortere afstand van grote groepen mensen te vliegen, maar over grote mensenmassa's vliegen blijft verboden. Door alleen de starts in beeld te brengen op een afstand van 400 meter, zijn er geen problemen. De looproute is namelijk vrij van verkeer en van mensen.



Blijdschap: het is gelukt!

De toekomst van drones

"De mogelijkheden voor de inzet van professionele drones zullen in de toekomst alleen maar verder uitbreiden. Nu rijdt er nog een motor met een cameraman bij de kopgroep, maar ik kan me zo voorstellen dat over niet al te lange tijd de kopgroep gezelschap krijgt van een gespecialiseerde drone”, legt Enkelaar uit.