Steve (68) kwam voor de liefde naar Nederland, vrijdag hoopt hij The Voice Senior te winnen

De Amerikaanse Steve ontmoette zijn vrouw Lucienne in een bar in New Orleans.

De 68-jarige Steve Yocum uit Ulvenhout is gepensioneerd, maar van achter de geraniums zitten wil hij niets weten. Nederland op muzikaal gebied veroveren is zijn doel. Daarom schreef de Amerikaan zich in voor The Voice Senior. Vrijdag zal blijken of hij de finale van de talentenjacht wint.

Ruim 35 jaar heeft Steve Yokum gewerkt in New Orleans, de grootste stad van de Amerikaanse staat Louisiana. Hij trad er voornamelijk op als trombonist op de bekende Bourbon Street. En bij het park Walt Disney World in Florida is hij een tijd bandleider geweest.

De Amerikaan had van zijn hobby zijn werk gemaakt en ging als een speer. Maar de Amerikaan is jaren geleden voor de liefde naar Nederland verhuisd. Hij ontmoette zijn vrouw Lucienne in een live music bar in New Orleans en was direct verliefd.

'Oude liefde roest niet'

Toen Steve naar Nederland verhuisde begon hij als postbode voor de PTT. Maar zijn liefde voor muziek is nooit weggeëbd. Optreden als jazzmuzikant met zijn trombone, en soms ook als zanger, is hij al die jaren blijven doen naast het bezorgen van post.

The Voice Senior

Maar nu wil hij dus furore maken als zanger. "Als je geen droom meer hebt, dan word je ouder in je geest." Dat wil de 68-jarige voorkomen en dus gaf hij zich op voor de bekende talentenjacht.

De 'import-Ulvenhouter' zingt de sterren van de hemel en weet de eliminaties tot nu toe te overleven. Niemand minder dan Marco Borsato is zijn coach. "Iedereen werkt heel professioneel, zowel voor als achter de schermen, het is fantastisch om dit mee te mogen maken."

Nu hij gepensioneerd is bezorgd Steve een paar dagen per week pakketten voor DHL. Maar hopelijk voor hem, is dat gauw verleden tijd en wordt hij geboekt voor optredens. "Ik wil graag mijn geld verdienen met zingen." Zijn vrouw Lucienne steunt hem door dik en dun. "Ze is echt mijn grootste fan."

Kans om te winnen

Vrijdag is de finale van de televisieshow. "Ja, het is heel spannend en de concurrentie is groot." Toch denkt Steve dat hij een goede kans maakt om zijn acht concurrenten te verslaan. "Ik ga alles geven en dan zien we wel. En dan heb ik nog de hulp nodig van de kijkers thuis."

Omdat veel van zijn familie, vrienden, kennissen en fans buiten de landsgrenzen wonen, hoopt Steve de harten van onbekende stemmers te stelen tijdens de finale. "Want vanuit het buitenland mogen mijn dierbaren helaas niet stemmen."