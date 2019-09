Door de 'Huib-batterij' zijn er nu elektrische auto's: 'Zelfs onze lieve heer krijgt 'm niet kapot'

Hij stond aan de wieg van de NiMh-batterij, zeg maar de oplaadbare batterij uit je afstandsbediening of zaklamp: Huib van Deutekom (84) uit Veldhoven. En hij is nog altijd dé kenner op het gebied van oplaadbare batterijen en accu's. Woensdag ontving hij hiervoor een award op het International Bat Research Conference (IBRC) in Lyon.

Zijn uitvinding van de oplaadbare batterij jaren geleden was eigenlijk een toevalstreffer. Huib, ingenieur bij Philips, kreeg een geniale ingeving en vond een batterij uit die geen energie lekt. Een gesloten batterij die in een serie kan worden gezet.

Begin van de stekkerauto is gemaakt

Van Deutekom: "Dat is toen in een klein octrooi vastgelegd en overdragen aan een Japans bedrijf dat het uiteindelijk weer verkocht aan Toyota. Uiteindelijk kunnen we nu een hoogspanningsbatterij maken en die werkt ook nog. Zelfs onze lieve heer kan ‘m niet kapotmaken.’’

Het is het begin van de elektrische auto’s. De Toyota Prius is de eerste, maar ook in de Tesla’s van tegenwoordig zitten dus allemaal Huib-batterijen. Ondanks zijn geniale uitvinding ontkomt ook Huib niet aan het massa-ontslag bij Philips in 1990. Hij vernam het nieuws, hoe ironisch, terwijl hij op een belangrijke batterijen-conferentie was in China.

'Ontslagen via de tv'

"Daar werd ik ’s morgens wakker in het hotel, zette de tv aan zag en daar ineens Timmer (president-directeur Philips, red.) op de zender. Daarop was te horen dat hij 50.000 man ging ontslaan. Dus eigenlijk heb ik mijn ontslag in Beijing gekregen voor de tv", grapt hij.

Maar Huib ging door. Het woord pensioen lijkt niet voor te komen in het woordenboek van Van Deutekom. Inmiddels werkt Huib al 25 jaar voor batterijrecyclingbedrijf Van Scherpenzeel in Lelystad. En er wordt nog altijd wekelijks als senior wetenschapper een beroep gedaan op hem gedaan.

'Deze moest voor Huib zijn'

Woensdagmiddag kreeg Huib in Lyon eindelijk de erkenning voor zijn werk. Volkomen terecht, volgens directeur Johan van Peperzeel van het gelijknamige bedrijf. ‘’Eigenlijk is er maar één figuur op deze aardbol die aan beide kanten zijn sporen verdiend heeft en dat is Huib.''

De directeur vervolgt: ''Iedereen was het er over eens dat deze eerste award voor Huib moest zijn.’’ Huib zelf was enigszins verbaasd, maar uiteindelijk wel apetrots op zijn titel. ‘’Ik moest er wel even aan wennen, maar daarna dacht ik: verrek, dat is toch wel leuk.’’

[storytelling:media:]