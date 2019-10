Kempen Cross heeft nieuw bestuur na opzettelijke aanrijding in Leende: 'Races gaan door'

De Kempen Cross heeft een nieuw bestuur en daarmee zijn de dertien autocrosswedstrijden, die jaarlijks in Nederland en België worden georganiseerd, gered. De oude organisatoren van de Kempen Cross wilden niet meer verder, nadat een van de deelnemers aan de autocross in Leende vorige maand opzettelijk het publiek was ingereden. “Ik zet m’n gezin niet op ’t spel”, zei Patrick toen.

Patrick en Anja Mes konden het niet meer opbrengen om door te gaan met het organiseren van de dertien jaarlijkse races van de Kempencross. Een paar dagen na de aanrijding in Leende, waarbij vier gewonden vielen, had Mes al zijn bedenkingen. En nu is de kogel door de kerk: Bjorn Verschueren uit Hoogstraten neemt de organisatie van de Kempen Cross over. "Samen met mijn zus en twee leden van het oude bestuur gaan we de cross organiseren. Dit jaar nog twee races en volgend jaar gaan we gewoon verder", vertelt Verschueren.

Hoogeloon te kort dag

De cross in Hoogeloon, die voor komend weekend gepland stond, gaat niet door. Er worden alleen nog wedstrijden gereden in Minderhout en Helchteren. "De cross in Hoogeloon was te kort dag", vertelt Verschueren. "Die andere twee gaan zeker door."

Met Verschueren als nieuwe voorzitter is de Kempencross gered. Jaarlijks worden dertien races verreden onder die vlag in Nederland en België, maar door het opstappen van Patrick Mes was het hoogst onzeker geworden of er ooit nog autocrosswedstrijden zouden worden gereden.

Bjorn Verschueren heeft een hoveniers- en bestratingsbedrijf in Hoogstraten. Ook heeft hij veel ervaring met het organiseren van evenementen, zoals automeetings. Zelf reed hij mee met verschillende wedstrijden van de Kempencross.

Oog in oog met agressieve crosser

De voormalige voorzitter, Patrick Mes, was zo onder de indruk van de opzettelijke aanrijding in Leende, dat hij niet meer verder wilde. Mes stond die zondag oog in oog met de agressieve crosser, die voor het eerst meedeed aan een van de crossen. De man uit het Limburgse Reuver was boos dat een van de manches in Leende was afgelast en eiste een deel van zijn inschrijfgeld, een tientje, terug.

De situatie escaleerde volledig. De crosser uit Reuver pakte zijn crossauto en reed op het publiek in. De drie gewonden zijn weer uit het ziekenhuis. Een had een hoofdwond, de andere twee raakten gewond aan hun benen. Een dag na de cross bleek er nog een gewonde te zijn. Een man uit Kaatsheuvel werd meerdere malen met een helm op zijn hoofd geslagen toen hij de sleutel uit het contact van de crossauto van de man uit Reuver probeerde te halen

Patrick Mes heeft, samen met zijn vrouw, 25 jaar lang honderden autocrossen georganiseerd, naast zijn gewone werk.