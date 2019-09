Wim (67) moest zijn huis uit toen zijn partner Cor overleed, na 4 jaar verzet mag hij toch blijven

Al bijna 37 jaar woont Wim van der Rijk (67) in hetzelfde huis op de Achterom in Breda. 33 jaar woonde hij er samen met zijn levenspartner Cor. Toen zij vier jaar geleden overleed, wilde woningstichting Alwel Wonen dat hij vertrok. Sindsdien procedeerde Wim met hulp van zijn dochter Angela tegen dit besluit en steeds verloor hij zijn zaak. En toen hij eigenlijk dacht dat hij eruit moest, mocht hij ineens blijven.

Wim en Angela weten het nog maar even en ze konden het niet geloven. Onverwacht kregen ze van Alwel Wonen te horen dat Wim in het huis mag blijven.

Hij kreeg van schrik bijna hartklachten maar is verschrikkelijk blij, zegt zijn dochter: "De afgelopen vier jaar zijn we zo belemmerd in ons leven. Het heeft ons zoveel verdriet maar ook veel geld gekost. Misschien wel tienduizend euro bij elkaar." Ze moesten onder meer de proceskosten van 5000 euro betalen van de vele rechtszaken die ze tegen de woningstichting hebben gevoerd.

Wim kwam in de vervelende situatie terecht nadat zijn partner overleed. Hij bleek niet op het huurcontract te staan en moest het huis binnen acht dagen verlaten. En dat terwijl Wim er vanaf de bouw al woonde. Sinds die dag strijdt Wim tegen de huisuitzetting. Met uiteindelijk dit positieve resultaat.

Alwel heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Daarom is het niet duidelijk waarom de woningbouwvereniging ineens het roer omgooit. De familie gaat volgende week, als het contract helemaal rond is, een feestje vieren.