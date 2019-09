Efteling is net niet het beste pretpark van Europa, maar valt wel flink in de prijzen

KAATSHEUVEL -

De Efteling heeft vier European Star Awards 2019 in de wacht gesleept. Het park in Kaatsheuvel werd in de belangrijkste categorie uitgeroepen tot het op een na beste pretpark van Europa. Alleen het Duitse Europapark scoorde nog beter. De awards worden gezien als een van de meest prestigieuze prijzen op het gebied van pretparken.