Oorlogsveteranen (93 tot 98) worden in een bootje in de Biesbosch bijgepraat over liniecrossers

De 'benjamin' is 93 en de oudste 98. Veteranen uit Engeland, Canada en de Verenigde Staten hebben woensdag de Biesbosch bezocht. De veteranen kregen in het Biesboschmuseum én tijdens een vaartocht, uitleg over de historische rol van de liniecrossers in de Tweede Wereldoorlog.

Liniecrossers onderhielden tussen 1944 en 1945 met kano’s en kleine bootjes, de contacten tussen het al bevrijde zuiden en het nog bezette noorden. Liniecrossers brachten vanuit Drimmelen medicijnen naar het bezette Werkendam en zetten mensen over. Een stuk oorlogsgeschiedenis dat ook bij de veteranen niet of nauwelijks bekend was. Ondanks de hoge leeftijd van de veteranen werd een lezing over het verborgen en geheimzinnige werk van de liniecrossers ademloos gevolgd.

Oud maar heel kras

In het kader van 75-jaar bevrijding maken de hoogbejaarde veteranen een 14-daagse toer door Nederland. Volgens Pim Sybesma van Visit Brabant genieten ‘de oudjes’ van alle aandacht die ze krijgen. “Ze vinden het prachtig. Ik hoor in de bus dat ze niet uitgepraat raken over wat ze allemaal en soms opnieuw meemaken.”

Na de lezing over de liniecrossers ging het hele gezelschap aan boord van twee rondvaartboten. “We willen ze ook echt laten zien en voelen hoe smal die kreken soms ook zijn”, aldus Peter van Beek van het Biesboschmuseum. “Een gebied waar mensen onderdoken, schepen werden verstopt en uiteraard de liniecrossers hun geheimzinnige werk deden.”