Duizenden vogels in smerige, kleine hokken tussen dode dieren: 'Al jaren niet goed schoongemaakt'

De Dierenbescherming kwam de man op het spoor tijdens een controle van de vogelmarkt half augustus in Barneveld. Inspecteurs besloten eens bij de verkoper van Chinese Dwergkwartels thuis te gaan kijken en daar schrokken ze enorm van. "De stank was niet te harden en alles en iedereen werd wit van het stof", beschrijft de Dierenbescherming de situatie in drie schuren vol met vogels.

Na die eerste controle gingen de inspecteurs samen met de dierenpolitie en een dierenarts twee weken later terug naar de fokker. Er bleek niet veel veranderd. In de schuren met grasparkieten en kwartels was alles smerig. "De hokken waren ogenschijnlijk al jaren niet echt goed schoongemaakt of ontsmet. Er hing een enorme ammoniakconcentratie en een gigantische hoeveelheid stof", meldt de Dierenbescherming, die de misstanden vandaag pas naar buiten bracht.

Walhalla voor ratten

De hokken waren niet alleen vies, ook waren ze veel te klein voor het aantal vogels. Zo zaten de kwartels soms met wel meer dan honderden in te kleine kooien, en dan ook nog eens tussen de dode en zieke dieren. De viezigheid trok bovendien veel ongedierte aan. "Voor muizen en ratten was het geheel een walhalla, een gedekte tafel", aldus een van de inspecteurs.

Waterflessen zaten verstopt. Foto: Dierenbescherming

Verder was er geen daglicht en amper water voor de vogels. Veel waterflessen waren verstopt, zo zagen de inspecteurs. Ook was het water van erg slechte kwaliteit. De verdachte vond het volgens de inspecteurs allemaal wel meevallen. Hij zou elke dag voer en water hebben gegeven. Ook zei hij dat hij erg weinig dode dieren had, 'dus dan kan het toch zeker niet zo slecht zijn'.

Fokker moet maatregelen nemen

De eigenaar heeft een ‘last onder bestuursdwang’ opgelegd gekregen, dit betekent dat hij binnen een gestelde termijn een aantal maatregelen moet uitvoeren. Het gaat dan onder meer om dat de vogels schone en droge kooien hebben, voldoende vers water en daglicht. "Doet hij dit niet dan kunnen die maatregelen bijvoorbeeld op zijn kosten worden uitgevoerd en krijgt hij een boete", aldus de Dierenbescherming. Ook is er een proces verbaal tegen hem opgemaakt.