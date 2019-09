Koen en René schitteren op paardenkalender 'Horse and Hunk' voor het goede doel

Knap en gespierd zijn ze, de hunks op de ‘Horse and Hunk’-kalender. Die wordt jaarlijks uitgegeven om geld in te zamelen voor een goed doel. Ook twee Brabanders lieten zich schaars gekleed fotograferen.

Het opgehaalde geld gaat dit jaar naar Brooke Hospital for Animals, een stichting die zich inzet voor medische hulp voor werkpaarden en ezels. René Driessen uit Eindhoven en Koen Schetters uit Steenbergen waren twee van de twaalf jonge mannen die zich op de gevoelige plaat lieten vastleggen. René werd aangedragen door zijn nichtje, bij Koen begon het eigenlijk als een grap: “Mijn vriendin zag via social media een bericht voorbij komen, waarin gevraagd werd naar mannen voor een shoot met paarden. Daar heeft ze me voor de grap in getagd. Zo is het balletje gaan rollen.”

Koen en René zijn model, maar op de foto gaan met een paard was een nieuwe ervaring. “Het was wel schrikken, zo’n groot en machtig beest naast je”, zegt Koen. “Voor mijn foto moest ik met mijn hoofd helemaal tegen het hoofd van het paard aan. Ik ging er vrij nuchter heen, maar toen ik het paard zag dacht ik: oké, het is dus serieus.” Ook voor René was het een niet-alledaagse fotoshoot: “Een shoot met paarden is toch een stuk lastiger, aangezien je ze moeilijk kunt sturen. Maar het was gaaf om te doen.”

‘Altijd nog een paard om naar te kijken’

Fianne Imminga, de bedenker van de kalender, is blij met het eindresultaat: “We hebben veel variatie aan modellen. Sommige mannen zijn beroepsmodel, maar we hebben ook een aantal hunks die nog geen ervaring hebben. Zo zit er altijd een leuke man bij. Mocht de man niet bevallen, is er gelukkig nog een paard om naar te kijken.”

Bij de families van de twee Brabantse modellen vallen de foto’s in de smaak. “Hij hangt bij alle familieleden in huis”, lacht Koen. “Thuis en in mijn omgeving zien ze me vaker terug in campagnes en op foto's, dus ze zijn er inmiddels aan gewend. Maar mijn moeder is heel trots op me”, zegt René.