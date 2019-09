Bucket Boys wordt Frits: Thijs en Joep willen video's maken waar ze echt achter staan

Thijs en Joep maakten sinds 2015 video’s voor YouTube onder de naam ‘Bucket Boys’. Ze hebben verschillende humoristische series gemaakt waarin ze een boodschap willen meegeven aan de kijker. Zo stonden ze bij de serie ‘Koning Klant’ de ontevreden consument bij, en lieten ze in de serie ‘Verre Vrienden’ zien dat de ‘zon ook schijnt op de donkerste plekken op aarde’.

Iedere week plaatsten ze een video op YouTube. Ze leggen uit dat ze dit deden omdat ze hun volgers niet wilden verliezen. Ze plaatsten zelfs video’s waar ze zelf niet helemaal achter stonden.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

In hun laatste video leggen ze uit dat dat alles te maken heeft met algoritme: hoe meer video’s iemand op YouTube plaatst, hoe vaker de filmpjes worden aanbevolen aan kijkers. “En dat is funest voor de kwaliteit, omdat filmpjes haastig in elkaar worden gezet en de focus meer ligt op het snelle bereik in plaats van op de inhoud”, zegt Joep. “En daar zijn we helemaal klaar mee.”

“In plaats van het uploaden om het uploaden, gaan we nu echt iets doen waar we achter staan”, vertelt Joep. Thijs en Joep gaan de manier waarop ze hun YouTube-kanaal indelen veranderen en zich helemaal focussen op de kwaliteit in plaats van op de kwantiteit. “We gaan lekker tegen de stroom in.”

In de video leggen Thijs en Joep uitgebreid uit waarom ze hun naam hebben veranderd:

Frits

Thijs en Joep zijn daarbij gaan zoeken naar een nieuwe naam voor hun YouTube-kanaal die de ‘inhoud van de programma’s beter dekt’. Toen zijn ze op de naam ‘Frits’ gekomen.

“We hebben elkaar echt goed leren kennen toen we het carnavalsnummer ‘Frits Towerbrits’ maakten. En Frits kun je daarbij ook gebruiken als werkwoord, bijvoorbeeld je OV-chipkaart 'uitfritsen' in plaats van 'checken'. Of gebruiken als 'Opgefritst', zoals we hebben gedaan op ons Instagram-account. Zo is ‘Frits’ geboren”, aldus Joep.

Hoewel de twee niet meer wekelijks een video gaan uploaden, zijn ze niet bang volgers te verliezen: “Wij geloven er heel erg in dat kwalitatieve content zich in the end gaat uitbetalen. We voelen onszelf er ook veel relaxter bij, want we hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan”, zegt Joep.

‘Het zal mij een zorg zijn’

De eerste serie die Thijs en Joep onder de naam ‘Frits’ hebben gemaakt, is ‘Het zal mij een zorg zijn’. Het is een achtdelige serie over alzheimer. Thijs en Joep hebben heel de zomer meegelopen op de zorgboerderij van de ouders van Joep in Mariahout waar zestig bejaarden wonen met alzheimer. De twee doen in de serie met de bejaarden mee met de dagbesteding.

Vrijdag gaat de serie in première op hun YouTube-kanaal. Hoewel ze niet iedere week meer iets willen uploaden, wordt er nu acht weken lang, iedere maandag een nieuwe aflevering geüpload. “Maar hier zijn we apetrots op en dit hebben we niet gehaast gemaakt. Maar het kan zijn dat we na deze serie weer nieuwe dingen willen uploaden die langer de tijd nodig hebben. Dan zenden we bijvoorbeeld even drie weken niks uit.”

Bucket Boys

Onder de naam 'Bucket Boys' hebben Thijs en Joep onder andere een aflevering in de serie 'Verre Vrienden' gemaakt waarin ze spreken met de broer van drugsbaron Pablo Escobar:

LEES OOK: Bucket Boys mogen met broer van Pablo Escobar spreken, maar zijn gelukkig weer thuis

Daarnaast maakten ze bij de serie 'Koning Klant' een video waarin ze een vrachtwagen vol met stront leegkiepen op de stoep bij keukengigant Mandemakers. "Die aflevering leverde een hoop discussie op, en uiteindelijk heeft het bedrijf een hoge boete gekregen", zegt Joep.