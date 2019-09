Zelfrijdend busje maakt noodstop, wethouder legt uit waarom het volgend jaar niet meer rijdt [VIDEO]

De kans is klein dat het zelfrijdende busje volgend jaar terugkeert in Drimmelen. Dat zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “Dat gebeurt alleen als de gemeenteraad er nog een keer een fors bedrag in wil stoppen. En dan moet je denken aan 100.000 euro.” De proef met het busje ging begin augustus van start. De proef is over het algemeen goed verlopen, maar kanttekeningen zijn er ook. Terwijl de wethouder dit uitlegt, maakt het busje een noodstop. Een van de problemen.

“De mening is dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van zelfrijdend vervoer, om het op een volwaardige manier op de openbare weg te krijgen. De techniek is iets minder ver dan ik gedacht had.”

Busje maakt noodstop bij inhalende auto's

Een probleem dat zich tijdens de proef openbaarde, was dat de software van het busje genadeloos ingrijpt, als een auto het busje inhaalt. “Veiligheid voorop: het busje stopt altijd als er iets niet in orde is en dat komt tijdens een rit een aantal malen voor”, vertelt vrijwilliger Bernhard Hage die steward is op het busje.

In de praktijk betekent dat, dat het busje een noodstop maakt als het door een auto wordt ingehaald. De meerijdende steward moet er op dat moment voor zorgen dat er minder abrupt geremd wordt en de passagiers niet worden gelanceerd.

Tijdens de opnamen van Omroep Brabant, waar de werking van onder meer de software werd uitgelegd, maakte het busje ook een noodstop. Hoe dat verliep zie je in de video.

Passagiers wisten het busje te vinden

Tijdens de proef hebben rond de achthonderd passagiers gebruik gemaakt van het busje. Dat aantal lijkt weinig, maar omdat het maar een klein busje is, is dat best veel. Samenvattend zijn ze in Drimmelen tevreden over de proef met het busje. “Het is ieder geval een succes geweest, dankzij alle partijen die hebben samengewerkt. Het busje kan ook veel zelfstandig, alleen is er nog een wereld in te te winnen”, zegt verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Stoop.

Het busje rijdt nog tot eind september (zelfstandig) langs de jachthavens van Drimmelen.