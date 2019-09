Kapper Marko knipt het haar van kinderen en luistert naar hun problemen, dat is wel een prijs waard

Als kapper moet je veel meer dan alleen goed kunnen knippen en verven. Een kapper biedt ook een luisterend oor. Dat geldt tegenwoordig zeker voor Marko Suds. Via een oproep en een screentest is hij van de ene op de andere dag in de televisiewereld terecht gekomen als 'tv-kapper'.

Hoofdzaken

In het programma krijgen kinderen een knipbeurt bij Marko. In de kappersstoel vertellen zij hoe ze in het leven staan, wat hun kopzorgen zijn of waar ze juist heel blij van worden. Het gesprek is pas klaar als de kinderen helemaal tevreden zijn met hun nieuwe coupe.

"Mensen vinden het ontroerend, het raakt ze. Ze vinden het mooi." In het begin moest hij wel even wennen aan die aandacht en bekendheid. Vooral in zijn thuishaven Breda wordt hij regelmatig herkend. "Het is niet zo dat er mensen achter me aan rennen hoor, maar het is wel een beetje gek."

Twee toonaangevende nominaties

Het programma scoort meteen als een tierelier. Het is maar liefst twee keer genomineerd. "We kennen allemaal wel de Gouden Televizier-Ring maar er is ook een Televizier Ster-Jeugdprijs. We zitten inmiddels bij de laatste tien geselecteerden."

Dat het zo'n succes zou worden, had Marko alleen maar durven dromen. "Fantastisch dat mijn team en ik voor het eerst een tv-programma maken en meteen al die waardering krijgen. Binnen de tv-wereld is dit wel een belangrijke prijs."

Marko hoopt dan ook dat iedereen op hem gaat stemmen om hem zo naar de laatste ronde te loodsen. "Er blijven namelijk maar drie genomineerden over voor die publieksprijs."

Als klap op de vuurpijl is de Bredanaar ook genomineerd in de Cinekids film- en televisie competities. 'Hoofdzaken' is een van de veertien geselecteerde titels in de categorie 'Beste Nederlandse Serie'.

Bredanaar Marco Suds voor zijn kapperszaak in hartje centrum.

Succesfactor

Volgens Marko is het succes makkelijk verklaarbaar. "De uitzendingen zijn gereduceerd tot de kern. Je hoeft geen dus geen ellenlang verhaal aan te horen. Heel sec de emotie van die kids is wat je ziet."

Over zijn eigen rol daarin is hij ook duidelijk. "Ik kan vrij snel schakelen met emoties van anderen en vind niks gek. Oordelen doe ik niet en iedereen moet vooral doen waar hij zelf blij van wordt." En dat werkt, want in november beginnen de opnames voor het tweede seizoen.

Sinds hij zijn gezicht heeft verbonden aan het programma gaat hij zelf iets anders met zijn eigen kids om. "Ik ben iets geduldiger en anders vragen gaan stellen. En ik laat ze uitpraten in plaats van alles in te vullen."

De spanning stijgt

De komende dagen zijn spannend voor Marko en zijn team. Maandag blijkt namelijk of ze daadwerkelijk bij de laatste drie genomineerden horen. Mocht dat het geval zijn dan weet de kapper al wat hij zal dragen naar de uitreiking van de Televizier-Ster Jeugdprijs. "Iets zwarts, want ik draag niets anders", zegt hij lachend. "Behalve bij de opnames van Hoofdzaken dan, daar moet ik donkerblauw aan."