'Kedeng Kedeng' en zijn jeugdliefde Schubert, pianist Jan-Willem Rozenboom speelt het allemaal

Jan-Willem was nog geen tien jaar oud toen hij kennis maakte met Schubert. "En het was meteen een grote liefde", vertelt hij nu. De Schubertboeken hebben jaren op de piano gelegen.

Hij lag vol op koers om klassiek pianist te worden. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Studerend op het conservatorium kwam Jan-Willem Guus Meeuwis tegen. Het klikte, hun muziek kreeg waardering en inmiddels zijn ze al bijna 25 jaar een succesverhaal.

"Ik heb gedacht dat ik moest kiezen", zegt hij nu. "Tussen klassiek en pop. Maar ik doe het nu allebei en dat gaat prima."

Jan-Willem Rozendaal is pianist voor Guus Meewis maar speelt ook Schubert en Bach.

in 2014 bracht Jan-Willem een cd uit met muziek van Bach, de beroemde - en bijzonder lastig te spelen - Goldbergvariaties. Het was een cadeautjes aan zichzelf voor zijn veertigste verjaardag.

Terug naar de jeugdliefde

Nu, in 2019, gaat de Tilburger terug naar zijn jeugdliefde Schubert. Hij nam een cd op en geeft concerten waar hij hoorcolleges van maakt. Wie komt luisteren, kan rekenen op bijna een uur muziek en pakweg veertig minuten toelichting.

Weg van de piano gaat dat hem lastig af. Hij begint over romantiek, lange melodieën en akkoorden. Even later, zittend op de pianokruk, wisselt hij zijn woorden af met snelle bewegingen van zijn vingers over de toetsen. En dan is hij in zijn element. Waar hij zonder piano naar zijn woorden moet zoeken, weeft hij met zijn instrument een spannend verhaal van woorden en muziek.

Geen windeieren

Hij koos dus voor de dubbelrol. Guus én de klassieke muziek. Jan-Willem geeft toe dat het hem geen windeieren heeft gelegd. Door zijn popmuziek is er ook veel belangstelling voor zijn klassieke muziek, niet onbelangrijk als je concerten met Bach en Schubert probeert te verkopen.

Vrijdag 27 september is Jan-Willem voor het eerst te horen met 'zijn' Schubert. Hij geeft dan een concert in de Tilburgse concertzaal.