Zes robots controleren gebruikte iPhones op gebreken en daarmee werd Forza Refurbished de grootste

Begin 2017 had het Bredase bedrijf in haar pand bij de Zuidelijke Rondweg de primeur in de Benelux met drie splinternieuwe controlerobots. Dat zijn er inmiddels zes. Het aantal werknemers steeg van 12 naar 35 mannen en vrouwen.

Checked by Robots

Forza Refurbished onderscheidt zich nog steeds met 'checked by robots', oftewel kwaliteitscontrole door robots. De vraag naar betrouwbare gebruikte iPhones groeit nog steeds, want ze zijn al snel 30 tot 40 procent goedkoper dan een nieuw toestel. Directeur Willem-Jan van Dijk: "Dit jaar hebben verwachten we een omzet van 30 miljoen euro en we willen binnen twee of drie jaar op 100 miljoen euro uitkomen."

Maar de concurrentie is groot. Daarom heeft het bedrijf, samen met een paar andere grote spelers in die markt, een eigen keurmerk ontwikkeld. "Alles op de markt wordt aangeboden onder de naam refurbished. Maar onze concurrenten hebben geen robots. Die machines kosten ons aan lease tienduizenden euro's in de maand. Dus er moest een keurmerk komen en dat is er sinds maart dit jaar. Sindsdien is de verkoop nog verder gestegen", zegt Van Dijk.

Het keurmerk wordt ondersteund door de Consumentenbond en moet voldoen aan strenge eisen. Die eisen worden gesteld door het internationale keuringsinstituut TÜV en kredietverzekeraar Das. "Die controleert of we financieel gezond zijn. Dus of wij aan die twee jaar garantie kunnen voldoen. Want we moeten wel blijven bestaan, anders hebben mensen aan die twee jaar garantie ook niks", legt Van Dijk uit.