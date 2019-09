Tè schattig gewoon: twee baby jachtluipaardjes geboren in Beekse Bergen

In de nacht van zondag op maandag zijn in de Beekse Bergen twee baby jachtluipaardjes geboren. De verzorgers van moeder Kate ontdekten maandagochtend in alle vroegte dat het park twee inwoners rijker was geworden. Moeder en kinderen, een jongen en een meisje, maken het goed.

Ondanks dat de medewerkers van safaripark de Beekse Bergen wisten dat er een geboorte aan zat te komen, was de verrassing maandagochtend groot, aldus woordvoerder van het park, Jeroen Floor. "De verzorgers van moeder Kate vonden de welpjes tijdens het lopen hun ronde. En natuurlijk waren ze blij verrast."

Gezond op de wereld gezet

De bevalling is prima verlopen, zo hebben ze op de camera terug kunnen zien. "Kate is een ervaren, moeder, het is niet de eerste keer dat ze is bevallen. Ze weet van wanten en heeft haar welpjes, een jongen en een meisje, gezond op de wereld gezet.

Nog niet naar buiten

Helaas duurt het nog even voordat het publiek de kleintjes live kan bewonderen. De komende vijf tot zes weken moeten ze nog binnenblijven. "Dat is de standaard. De oogjes zitten nog dicht en ze moeten ook nog gevaccineerd worden. Ook is het zo dat ze min of meer zelf bepalen wanneer ze naar buiten gaan. Dat gaan we niet forceren."

De namen van Kate's baby's zijn nog niet bekend, zo vertelt Jeroen. "Dat bepalen we de komende weken. Of misschien laten we het publiek hier wel over meedenken."