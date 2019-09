Schot in de roos voor Michael van Gerwen: baby nummer twee op komst

Michael en zijn vrouw Daphne kregen in augustus 2017 hun eerste dochtertje: Zoë. Daphne en Zoë reizen samen de hele wereld over om Michael te steunen tijdens zijn wedstrijden.

Maar straks zijn ze dus met z’n vieren. De darter uit Vlijmen maakte de zwangerschap van hun eerste dochtertje bekend tijdens zijn huldiging ter ere van het winnen van het WK 2017. Nu Daphne voor de tweede keer zwanger is, maakt hij het bekend via Instagram.

Op een foto, die gemaakt is in Mykonos in Griekenland waar ze nu op vakantie zijn, zijn zes voetjes te zien in het zand. Twee van Van Gerwen, twee van zijn vrouw en twee van zijn dochtertje Zoë. Onder ieder paar voeten is het geboortejaar in het zand geschreven. Het vierde paar voetjes is nu nog een vraagteken, maar het geboortejaar is al wel bekend: 2020.