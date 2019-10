Bredase brandweer rukt weer uit voor Singelloop: zestien spuitgasten rennen mee in vol ornaat

Brandweerman Patrick Dierks waarschuwt meteen bij binnenkomst: "Het kan zijn dat we gestoord worden tijdens ons interview omdat we moeten uitrukken, want we hebben dienst."

Natuurlijk geen probleem en bovendien heeft hij zijn uitruktenue toch al aan. Samen met zijn collega's doet hij namelijk in datzelfde uitrukpak een trainingsrondje voor de Singelloop rondom de brandweerkazerne aan de Bredase Tramsingel.

'We staan er als jullie ons nodig hebben'

De hardlopende brandweerlieden -met overall aan, zuurstoffles op de rug en helm op- trekken meteen bekijks. Mensen zwaaien en roepen, auto's claxonneren. En dat is precies wat de brandweer wil bereiken met de deelname aan de 34e editie van de Singelloop.

"We willen graag aan de burgers van Breda ons gezicht laten zien en ook hoe fit wij zijn", zegt Patrick Dierks. "Dat we er staan als ze ons nodig hebben. We maken het daarom wat zwaarder door in ons uitruktenue de tien kilometer hard te lopen. Een extra uitdaging."

"Het is natuurlijk heel belangrijk dat we fit zijn", zegt collega-brandweerman Joeri van Seters. "Vooral met uitrukken moet je hartstikke fit zijn. Op de belangrijke momenten kan je niet te kort komen."

Schurende delen

In totaal lopen er zestien brandweermannen hard in het pak waar ze normaal mee uitrukken om branden te blussen. Volgens Dierks een extra veertig kilo per persoon. En da's best pittig, volgens collega Joeri van Seters.

"In het begin is het even wennen en zwaar, want we hebben wat schurende delen. Maar we hebben daar wat foefjes voor. Nee, die ga ik niet vertellen, anders is het niet meer zo spannend., aldus een lachende Van Seters.

Klappen en op de foto

In 2017 liep er ook al een groepje Bredase brandweermannen mee tijdens de Singelloop, eveneens in uitruktenue. "Het sloeg toen enorm aan", zegt Van Seters. "Mensen begonnen te klappen en spraken je aan. Ook wilden ze op de foto. Ik stond echt versteld."

