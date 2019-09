In Batadorp had elk huis een bad of douche, maar geen zolder want daar kwam toch alleen maar rommel

Binnen no-time waren alle kaarten uitverkocht. En dat is ook niet zo raar, want bijna iedereen in Best heeft wel iets met de Batafabriek. Dus toen toneelvereniging De Narrekap een toneelstuk wilde maken ter ere van 200 jaar Best, hoefde ze niet lang na te denken. Want als je Best zegt, zeg je ook Bata, Batadorp en de Batabrug.

De locatie en het verhaal komen perfect samen, want het stuk 'Brug naar de toekomst' wordt opgevoerd in de oude Batafabriek. “We begonnen hier met een lege hal, waar ook echt de machines hebben gestaan”, vertelt Dennis van Eck van de toneelvereniging. “Dat betekent wel dat je alles zelf moet bouwen, zoals het podium. Maar dat we het op deze plek kunnen doen, dat is gewoon supergaaf.”

Een brug slaan

Het toneelstuk gaat over de geschiedenis van de Batafabriek met – hoe kan het ook anders – een liefdesverhaal er doorheen geweven. In de jaren 30 vestigde de Tsjechische schoenfabrikant zich ten zuiden van het centrum van Best.

Omdat er in die jaren veel importheffing moest worden betaald, was het rendabeler om een fabriek in een land zelf te bouwen, zodat je die heffingen niet hoefde te betalen. Bata beïnvloedde de ontwikkeling het dorp. Met de Batabrug werd in 1947 letterlijk en figuurlijk een brug geslagen tussen het terrein van de fabriek en Best.

Maar Bata bouwde niet alleen een fabriek maar ook het Batadorp. Het is nu een wijk van Best, maar toen was het een arbeidersdorp met scholen en een ziekenhuis. De huizen hadden allemaal een douche of een bad, zodat de mensen schoon naar hun werk konden komen. De huizen hadden geen zolders, omdat daar toch alleen maar rommel kon worden opgeslagen.

Het was ook op sociaal gebied een heel vooruitstrevend bedrijf. Zo zorgde Bata ook voor de oprichting van sportverenigingen, een toneelvereniging, een fanfare en een brandweerkorps.

Het stuk wordt zeven keer opgevoerd. Er zijn geen kaarten meer te krijgen, want zelfs de extra voorstelling was al snel uitverkocht