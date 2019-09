Eigenares van Rottweiler die hondje doodbeet toch verhoord, agressieve hond liep los door straat

De politie gaat de eigenares verhoren van de Rottweiler die zondag een hondje doodbeet in Helmond. In eerste instantie leek de vrouw niks te verwijten, maar nu wil de politie toch meer van haar weten.

De Rottweiler is kort na het incident in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie beslist binnenkort of de eigenaresse ook daadwerkelijk wordt vervolgd en wat er met de in beslag genomen hond gaat gebeuren.

De Rottweiler liep zondag los op de Van Meelstraat in Helmond. Daar heeft hij het hondje van een andere buurtbewoner doodgebeten. De Rottweiler was eerder ook al agressief naar mensen en andere honden.

Leek vrijuit te gaan

In eerste instantie leek de eigenares vrijuit te gaan, maar justitie onderzoekt wel degelijk of haar iets te verwijten valt. Zij zal door de politie worden verhoord.

De politie benadrukt dat een eigenaar verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn of haar hond. De eigenaar moet alles doen om een incident te voorkomen. Zo mag een hond bijvoorbeeld niet worden uitgelaten door iemand die het dier niet onder controle heeft of moet de eigenaar voldoende maatregelen nemen dat de hond niet uit kan ontsnappen. Ook moet de eigenaar deskundige hulp inschakelen als de hond agressief gedrag vertoont.