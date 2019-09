Alle winkels Hudson's Bay voor einde van het jaar dicht, bonden bereiken akkoord over sociaal plan

Hudson's Bay vertrekt voor het einde van het jaar uit Nederland. De warenhuisketen heeft dat aan zijn personeel bekendgemaakt. Hudson's Bay heeft vijftien winkels in Nederland, er werken circa 1400 medewerkers. In Brabant verdwijnen de winkels in Breda, Tilburg en Den Bosch.

De filialen, webshop en het hoofdkantoor worden "op of voor 31 december gesloten", aldus een verklaring. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd "intensief samengewerkt met de ondernemingsraad en de bonden over een sociaal plan". Daarover is overeenstemming bereikt.

Donderdag waren de filialen van Hudson's Bay gesloten om het personeel in te lichten. Op de deur van de winkels hing een brief met detekst: Wegens een technische storing is onze winkel vandaag, 19 september, gesloten.

Plek van failliete V&D

Het van oorsprong Canadese Hudsons Bay wilde enkele jaren geleden de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap innemen, maar dat is nu dus definitief mislukt. Na het omvallen van V&D werden in de zomer van 2017 de eerste filialen geopend. In totaal wilde Hudson's Bay twintig winkels openen in ons land. Later, toen geluiden over lage bezoekersaantallen en rode cijfers al flink de ronde deden, wilde Hudson's zich "concentreren op de vijftien steden".

Wat gebeurt er met de panden?

Onduidelijk is nu wat er met de panden gaat gebeuren. Ze zijn langjarig gehuurd door Hudson's Bay, met een garantie. Momenteel staat van die huurgarantie nog 400 miljoen euro uit. "We gaan natuurlijk in contact met de vastgoedeigenaren en andere partijen",aldus een woordvoerder.

Hudson's Bay heeft een ruimer sociaal plan afgesproken voor zijn Nederlandse personeel dan noodzakelijk. Dat benadrukken de vakbonden in een reactie op het vertrek van de warenhuisketen uit Nederland. Hoewel het nieuws er al aan zat te komen is het triest voor het personeel, menen CNV en De Unie.